Hankook diversifiziert und investiert in einen „neuen Wachstumsmotor für die Zukunft“

Hankook & Company hat einen Investitionsfonds gegründet und will sich damit „einen neuen Wachstumsmotor für die Zukunft sichern“. Wie es dazu in einer Mitteilung der operativen Holdinggesellschaft heißt, zu der auch der Reifenhersteller Hankook Tire & Technology gehört, setze man als erstes Investitionsziel auf Mobiltech, ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Start-up-Unternehmen für Raumdaten und Dienstleistungen, dessen Zentrale ebenfalls in Seoul, Südkorea sitzt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login