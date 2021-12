Galgo Pre-Q baut sein Laufstreifenangebot für den Winter deutlich aus

Galgo Pre-Q hat sein Line-up an 3PMSF-zertifizierten Laufstreifen der Extreme-Serie deutlich ausgebaut. Wie es dazu in einer Mitteilung aus den USA heißt, werde das bereits verfügbare Profil der Serie namens WMP (Winter Mileage Performance), das bereits in Europa verfügbar ist, nun um zwölf weitere ergänzt. Zu der dann erweiterten Serie gehören dann noch die Profile AD (Aggressive Drive), ADT (Aggressive Drive Traction), APR (All Position Regional), DRD (Regional Drive-Deep), ETW (Extreme Traction Wide), LDP (Long Distance Drive Plus), LDT (Light Aggressive Traction), LHT (Long Haul Traction), LRD (Regional Drive Light), NRD (Nordic), STC (Trailer Construction) und WHL (Waste Hauler Lug). ab