Weisz übernimmt bei Goodyear neue Führungsrolle im DACH-Markt

Goodyear plant weitere Veränderungen in Deutschland. Nachdem der Hersteller erst vor Kurzem eine Umbenennung der maßgeblichen Gesellschaft Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH in Goodyear Germany GmbH beschlossen hat, folgt nun eine zentrale Personalentscheidung. Wie das in Hanau ansässige Unternehmen mitteilt, werde Dr. André Weisz zum 1. Januar 2022 eine erweiterte Führungsrolle im Unternehmen übernehmen. Die Details.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login