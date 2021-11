VW-Konzeptfahrzeug rollt auf Yokohamas „Advan Sport V105“

Die Volkswagen of America Inc. hat sich des in Nordamerika als Serienmodell mit fünf Sitzplätzen erhältlichen Atlas Cross Sport des Fahrzeugherstellers angenommen und den Wagen etwas aufgepeppt bzw. ihm ein wenig der „Magie“ der GTI- und R-Modelle des neuen Golf einhauchen wollen. Daraus hervorgegangen ist eine Atlas Cross Sport GT Concept genannte viersitzige Coupéversion. Als Einzelstück ist dieses Konzeptfahrzeug mit einem Zwei-Liter-TSI-Benzinmotor mit mehr als 300 PS Leistung ausgestattet. Dafür zuständig, diese Pferdestärken auf die Straße zu bringen, sind bei dem Mittelklasse-SUV Yokohama-Reifen des Typs „Advan Sport V105“. Montiert hat sie VW in der Dimension 285/35 ZR22 106Y an dem Auto. cm