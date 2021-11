Weiteres Finish des Oxigin-Rades „22 OXRS“ verfügbar

Das „22 OXRS“ genannte Rad ihrer Marke Oxigin präsentierte die AD Vimotion GmbH das erste Mal bei der Essen Motor Show vor vier Jahren. Ab sofort ist das Modell in einem neuen, zusätzlichen Finish namens „black matt polish“ verfügbar. Zwar polarisiere das Design mit seinen wuchtigen, dreidimensional eingezogenen Speichen auch in den bisher schon erhältlichen Ausführungen „titan polish“ und „black“. Dennoch komme – heißt es weiter – das „trendige Spiel kantiger geometrischer Formen“ in der neuen Variante, bei der ein mattschwarzer Basiston mit polierten Fronten kombiniert wird, nun noch markanter zur Geltung. Angeboten wird das Rad in den Dimensionen 8,5×19 und 9,0×20 Zoll für den Einsatz an Fahrzeugen der Kompakt- bis hin zur Oberklasse und an solchen aus dem SUV-Segment, wobei AD Vimotion in diesem Zusammenhang auf die „umfangreichen ABE-Freigaben“ dieses Modells verweist. cm