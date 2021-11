Ronals R50-Aero-Felgen in Wollny-Design auf der Essen Motor Show zu sehen

Auch wenn die Ronal Group dieses Jahr nicht mit einem eigenen Stand auf der Essen Motor Show präsent sein wird, die Produkte des Räderherstellers sind es allemal. So wird am Stand von Klaus Stadler (Stand 8A21), der sich als Influencer „Mustang Klaus“ einen Namen gemacht und den Mustang Owners Club gegründet hat, das kultige „Wollny-Mobil“ zu sehen sein. Der auffällige VW Bulli T6.1 der bekannten TV-Familie „Die Wollnys“ steht dabei auf einer Spezialanfertigung der Ronal-R50-Aero-Felge. Die „Wollny Special Edition“ des 2008 eingeführten Ronal-Rades zeichne sich dabei „vor allem durch die auffällige Goldfarbe mit pinkem Wollnys-Logo“ aus, das mittels Pad Printing aufgebracht wurde. Bereift ist das „Wollny-Mobil“ übrigens mit runderneuerten King-Meiler-Reifen. Am Stand von Klaus Stadler sind während der Messetage (die Essen Motor Show findet vom 27. November bis 5. Dezember) außerdem handsignierte Ronal-R50-Aero-Felgen im speziellen Wollny-Design zu gewinnen. ab