Abstimmen über die „Premios Hevea Awards 2021“ bis Jahresende möglich

Nach zuletzt 2019 zum nunmehr bereits dritten Mal vergibt das spanische Magazin Europneus wieder seine sogenannten „Premios Hevea Awards“. Für 2021 werden die Auszeichnungen in gleich 20 Kategorien ausgelobt angefangen bei der Werkstattausrüstung und Teilelieferanten über die besten Handelskonzepte, regionalen bzw. internationalen Reifendistributeure und Reifenhersteller bis hin zu den Produkten Letzterer für diverse Fahrzeuggattungen (Pkw, 4×4/SUV, Lkw, Motorräder etc.) sowie verschiedene Segmente (Premium, Quality, Budget). In jeder der Disziplinen stehen fünf Nominierte unter www.europneus.es/premios-hevea-2021/ zur Wahl. Abgestimmt werden kann noch bis Ende dieses Jahres bzw. bis zum 31. Dezember. Ende Januar 2022 sollen die Sieger dann bekannt gegeben werden. cm