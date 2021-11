Hankook Tire will „Wettbewerbsfähigkeit“ in Europa weiter steigern

Hankook Tire will noch einmal gut 32 Millionen Euro in das 2006 eingeweihte Reifenwerk im ungarischen Rácalmás investieren. Es geht bei den Plänen um die Errichtung von zwei weiteren Lagern, in denen Rohstoffe sowie fertige Reifen gelagert werden. Nach Fertigstellung der beiden Gebäude, mit der für den kommenden Herbst gerechnet wird, entfalle aber nicht nur die Notwendigkeit von Außenlagern. Hankook werde dadurch außerdem seine Wettbewerbsfähigkeit in Europa sowie die Effizienz der internen Abläufe steigern, so der Hersteller.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login