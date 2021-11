Bleibt das so? – Neue Frage des Monats zu den Corona-Auswirkungen

Die Corona-Pandemie hat das Land erneut fest im Griff und bestimmt zunehmend das öffentliche und das wirtschaftliche Leben. Auch wenn sich die Prognosen vom Beginn des Jahres für die Erholung der deutschen Volkswirtschaft als zu optimistisch erwiesen haben – 2022 soll nun auch wirtschaftlich das Jahr eins der Post-Corona-Zeit werden, auch wenn die Pandemie bestenfalls abklingt, nicht aber verschwindet, und insofern viele Unsicherheiten parat hält. Trotz allem ist die Stimmung im deutschen Reifenhandel selbst alles andere als schlecht, im Gegenteil: Sie ist laut dem jüngsten BRV-Branchenbarometer so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Frage aber, die sich angesichts coronabedingter Unsicherheiten stellt: Bleibt das so? Wie wird die weitere Pandemie das Reifengeschäft beeinflussen? In einer aktuellen Frage des Monats ist Ihre Meinung gefragt. ab

