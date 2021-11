Die NDI Group erzielt bestes Ergebnis ihrer 50-jährigen Geschichte

Laut eigener Auskunft hat die NDI-Gruppe mit einem Gewinn von elf Millionen Euro nach Steuern das beste Finanzergebnis in der 50-jährigen Geschichte des Unternehmens erzielt. Zu den Faktoren, die zu diesem Ergebnis beigetragen hätten, gehöre der strategische Fokus auf Kosten und Optimierung und die Tatsache, dass die Gruppe in der Lage war, in einem unruhigen Markt zu liefern.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login