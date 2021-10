KW-Gewindefahrwerk für den aktuellen Porsche erhältlich

Für den aktuellen Porsche 911 (992) mit oder ohne Vorderachsliftsystem ist ab sofort das KW-Gewindefahrwerk in der Variante 4 erhältlich. Das in der Höhe einstellbare Fahrwerk biete das Feature, die fahrdynamischen Parametern gezielt in der Lowspeed- und Highspeed-Druckstufe sowie Lowspeed-Zugstufe unabhängig abzustimmen.

Im Rahmen des Teilegutachtens könnten Porsche 911 Carrera, Carrera S, Turbo und Turbo S stufenlos um bis zu 35 Millimeter tiefergelegt werden. In Kürze werden für die weiteren Porsche 911 Modelle der 992-Baureihe ebenfalls in der Dämpfercharakteristik einstellbare KW Gewindefahrwerke erscheinen, heißt es bei KW Automotive. cs