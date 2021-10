Gundlach weitet Liefergebiet nach Bayern und Servicezeiten aus

Gundlach hat im Laufe des Jahres 2021 bereits sein Liefergebiet in den Süden und in über die nördliche Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen ausgebaut. Nun fährt die eigene Transporterflotte des Großhändlers ab dem deutschen Logistikzentrum im Westerwald auch bis in die Gebiete um Nürnberg, Ansbach und Würzburg, was die Postleitregionen 90, 91 und 97 unmittelbar um die Städte einschließt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login