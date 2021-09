Falken Tyre ist auf der NUFAM vertreten

Falken Tyre ist vom 30. September bis zum 3. Oktober auf der NUFAM in Karlsruhe vertreten. Auf einem 30 Quadratmeter großen Messestand zeigt der Reifenhersteller seine Lkw und Llkw-Reifen. Zu sehen sind Lenkachs- und Anhängerprofile und Multitalente für die Antriebsachse. Die ausgestellten Reifen seien größtenteils mit sogenannten „Stone Ejectors“ ausgestattet. Sie sollen das Festsetzen von Fremdkörpern in den Rillen verhindern und damit für eine längere Laufleistung sorgen. Das Gros der Lkw-Reifen von Falken könne bei Bedarf nachgeschnitten und runderneuert werden, heißt es beim Reifenhersteller. Der Messestand befindet sich in der dm-arena Stand A 409. cs