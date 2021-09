TIA feiert 100-Jähriges (nach)

Die US-amerikanische Tire Industry Association (TIA) hätte im vergangenen Jahr ihr 100-Jähriges feiern können. Hätte deshalb, weil Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deswegen wird dies in diesem Jahr nachgeholt mit einem Empfang am 1. November in Las Vegas im Vorfeld der dort vom 2. bis zum 5. November stattfindenden SEMA Show bzw. Global Tire Expo (GTE), die vergangenes Jahr pandemiebedingt ja ebenfalls ausgefallen war. Nach eigenen Angaben zählt die 1920 gegründete TIA heute mehr als 13.000 Mitglieder aus allen Bundesstaaten der USA, aber auch aus anderen Ländern der Welt. christian.marx@reifenpresse.de