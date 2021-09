Goodyear: Neue Fuelmax Endurance bieten Effizienz und Vielseitigkeit

Goodyear hat heute virtuell mit dem neuen Fuelmax Endurance „eine vielseitig einsetzbare Produktlinie an kraftstoffeffizienten Lkw-Reifen“ vorgestellt. Transport- und Logistikunternehmen sollen mit den neuen Reifen für die Lenk- und Antriebsache dem Hersteller zufolge „eine innovative Lösung für den gemischten Einsatz sowohl auf Autobahnen als auch auf Bundes- und Landstraßen“ erhalten. Mit der neuen Produktlinie könnten Flottenbetreiber und Lkw-Hersteller in Europa ihren CO2-Fußabdruck verringern, denn der neue Reifen kombiniere die vom Fernverkehr bekannte Kraftstoffeffizienz mit der auf Bundes- und Landstraßen benötigten Robustheit, Traktion und Laufleistung. Goodyear betont, dass sich das neue Reifensortiment „durch die höchste jemals von dem Hersteller gebotene Verwendungsvielfalt und Kraftstoffeffizienz auszeichnet“. Außerdem unterstrich der Anbieter im Rahmen seiner virtuellen Produktpräsentation, dass alle Größen in dem Sortiment das EU-Reifenlabel „B“ für Kraftstoffeffizienz tragen und gleichzeitig besonders leistungsfähig im erweiterten Regionalverkehr sind.

