New Life nutzt Nachhaltigkeitstage, um über Reifenrecycling zu informieren

Seit Montag und noch bis einschließlich Sonntag dieser Woche finden bundesweit die sogenannten Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit statt. In deren Rahmen engagiert sich auch die Initiative New Life – ein Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, die sich mit dem Thema Reifenrecycling beschäftigen. Sie nutzt besagte Aktionstage, um am Berliner Hauptbahnhof darüber zu informieren, wie Gummimehl und -granulat aus Altreifen bei der Herstellung solcher Produkte wie Sportplatz-/Fallschutzböden, Stallmatten, Dichtmassen, Gummiasphalt, Kunstrasen, Vasen, weichen Pflastersteinen, Schallschutzwänden oder Spielplatzzubehör wiederverwendet werden kann. cm