Berlin Tires mit aktuellen Produkten auf dem Branchentreff Flotte!

Berlin Tires war auch in diesem Jahr wieder auf dem Branchentreff Flotte! in Düsseldorf mit einem eigenem Messestand vertreten. Die Messe mit mehr als 260 Ausstellern fand Mitte vergangene Woche statt und war nur für Fachbesucher zugänglich. Robert Sindiči und das Berlin-Tires-Team um Jana Schlagentweith, Christian Heissler, Osman Cenk, Marko Willems und Enis Aksu „haben dem Fachpublikum die Berlin-Tires-Produkte noch näher gebracht“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Außerdem habe man den Standbesuchern den neuen 3D-Komplettradkonfigurator vorgestellt. ab