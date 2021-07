Safame Comercial wird Kenda-Vertriebspartner

Das im spanischen Albacete ansässige Unternehmen Safame Comercial SL und Kenda Tire Europe arbeiten jetzt zusammen. Der zur Grupo Mesas gehörende und auf Reifen/Räder spezialisierte Großhändler fungiert demnach ab sofort als Vertriebspartner des taiwanesischen Reifenherstellers im iberischen Markt und wird als solcher dessen Gesamtprogramm dem Vernehmen nach mehr als 7.000 Outlets in Spain und Portugal anbieten. Dabei sollen Kooperationen und unabhängige Händler ebenso zu den Kunden des Anbieters zählen wie er auch den regionalen Großhandel oder OEMs beliefere. Dank eines Zentrallagers an seinem Hauptsitz sowie einem weiteren in Portugal kann Safame demnach einen 24-Stunden-Lieferservice realisieren. „Wir schreiben unsere Erfolgsgeschichte in Europa fort, indem wir uns auf die Weiterentwicklung von Produkten für diesen Markt fokussieren. Das ermöglicht uns, der Kundennachfrage mit einer lokalen Distributionslösung gerecht zu werden, womit zugleich unser Engagement für die Region Europa insgesamt unterstrichen wird“, sagt Kenda-Chairman Jimmy Yang. „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu stärken und mit Kenda Tires – eine spannende, innovative und wahrlich aufsteigende Marke – in Europa weiter zu wachsen“, ergänzt Javier Urrutia, Managing Director bei Safame Comercial SL. cm