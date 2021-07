Finale Runde auch im Reifen-Göggel-Tippspiel zur UEFA EURO 2020

Auch das Tippspiel von Reifen Göggel zur UEFA EURO 2020 geht nun vor dem Finale am Sonntagabend zwischen England und Italien in die letzte Runde. „Nach einer starken EM für unserer Nachbarn aus der Schweiz, ist leider auch hier im Viertelfinale gegen Spanien Schluss gewesen. Nun fiebern wir mit unseren Freunden aus Italien und aus England mit. Wer wird dieses Jahr Europameister und wie endet das Spiel? Die Daumen sind für beide Mannschaften gedrückt“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Wer das Ergebnis der regulären Spielzeit inklusive Nachspielzeit und Elfmeterschießen richtig tippt, kann bei Reifen Göggel erneut attraktive Preise gewinnen, etwa eine Continental-Sitzgruppe. Bei mehreren richtigen Tipps entscheide das Los. „Also schnell ran und den Zusatztipp abgeben per E-Mail an tippspiel@goeggel.com oder über einen Kommentar in den sozialen Medien von Reifen Göggel, spätestens vor Spielbeginn eintreffend.“ ab