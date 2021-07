Bridgestone folgt dem Prinzip „Safety First“ und richtet Corona-Impftag aus

Bridgestone Deutschland hat am vergangenen Freitag am Unternehmenssitz in Bad Homburg einen offiziellen Corona-Impftag für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerichtet. Vor Ort hatten sowohl impfwillige Mitglieder des Teams des Reifenherstellers wie auch deren nächste Angehörige ganztägig die Möglichkeit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

