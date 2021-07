Continental benennt neue Vertriebsverantwortliche für Consumer-Reifen in UK und Irland

Seit dem 1. Juli trägt Tracy Mortimer bei der Continental Tyre Group Verantwortung als Consumer Tyres Sales & Solutions Director UK and Ireland und damit für den gesamten Consumer-Reifenvertrieb. Mortimer steht bereits seit 18 Jahren in den Diensten der im englischen West Drayton nahe London ansässigen Gesellschaft und begann ihre Laufbahn beim deutschen Reifenhersteller als Marketing Communications Manager. Seit Mai 2017 hatte sie die Position der Marketingdirektorin für Großbritannien und Irland inne. David Smith, Managing Director der Continental Tyre Group, betonte, Mortimers „Reichtum an Wissen und umfassende Erfahrung“ werde dem Unternehmen dabei helfen, seine Ziele zu erreichen. ab