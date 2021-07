Kumho Tyre jetzt auch auf Instagram präsent – „Jüngere Zielgruppe“

Kumho Tyre intensiviert seine Social-Media-Aktivitäten in Deutschland. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Facebook-Aktivitäten hat der Hersteller jetzt einen Instagram-Kanal mit dem Namen @kumho_tyre_deutschland ins Leben gerufen. „Für alle interessierten und begeisterten Follower bietet der Kanal ab sofort neue und hilfreiche Inhalte zu den Themen Auto und Mobilität, aber auch zu den Sportsponsorings und attraktiven Gewinnspielen“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Offenbach, wo die Europazentrale des südkoreanischen Reifenherstellers ansässig ist. Namhwa Cho, Präsident der Kumho Tire Europe GmbH: „Wir freuen uns, unseren Kunden und interessierten Followern ab jetzt wichtige Neuigkeiten unseres Unternehmens auch auf Instagram näherbringen zu können. Damit stärken wir gezielt die Präsenz für die Marke Kumho in den sozialen Netzwerken und sind in der Lage, interessante Inhalte zu den Themen Reifen, Mobilität, Verkehr und Sport insbesondere auch einer jüngeren Zielgruppe mitzuteilen.“ ab