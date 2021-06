„Glänzende Leistung“ für neue Kärcher-Scheuersaugmaschine versprochen

Kärcher hat sein Portfolio an Scheuersaugmaschinen mit dem neuen Aufsitzmodell „B 110 R“ ausgebaut und verspricht eine „glänzende Leistung“ bei Einsatz des Gerätes. Denn nach Unternehmensangaben wartet es mit gleich zwei völlig überarbeiteten Komponenten auf, die für das Reinigungsergebnis von zentraler Bedeutung sind: Bürstenkopf und Saugbalken. „Sie sorgen für leises und ressourcenschonendes Arbeiten und sind aus besonders robustem Material gefertigt“, so der Anbieter. Zugleich wird noch darauf verwiesen, dass mit seiner neuesten Aufsitzscheuersaugmaschine eine zusätzliche Effizienzsteigerung verbunden ist, dank eines optimierten Seitenschrubbdecks. So könnten insbesondere große, nicht überstellte Flächen in Industriebetrieben, Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen hygienisch und wirtschaftlich gereinigt werden, heißt es. cm