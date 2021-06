Zum Winter Größen-Updates für die Autec-Räder „Bavaris“ und „Mercador“

Zur Wintersaison baut der Räderhersteller Autec das Lieferprogramm seiner Modelle „Bavaris“ und „Mercador“ um jeweils drei Größen aus. Ist ersteres der beiden OE-Doppelspeichenräder speziell für Fahrzeuge der Marken BMW und Mini schon heute in 6,5×16 Zoll, 7,0×16 Zoll, 7,5×17 Zoll und 8,0×18 Zoll in den Farben Schwarz poliert, Brillantsilber, Titansilber poliert und Schwarz erhältlich, kommen dazu dann in denselben Finishes noch Ausführungen in 7,0×17 Zoll, 7,5×18 Zoll und 8,0×19 Zoll neu hinzu. Bei dem bislang in Schwarz poliert, Brillantsilber, Titansilber und Schwarz angebotenen und für Mercedes-Benz-Fahrzeuge entwickelten „Mercador“ in den Dimensionen 6,5×16 Zoll, 6,5×17 Zoll und 7,5×17 Zoll ergänzen zukünftig die Größen 7,5×18 Zoll, 8,0×18 Zoll und 8,0×19 Zoll das Autec-Portfolio. „Beide Modelle besitzen eine ECE-Anbindung und Serienbefestigungsmittel, sowie original OE-Nabenkappen können jederzeit verwendet. Eine weitere Besonderheit sind die polierten Farbvarianten beider Raddesigns, die auch für den Winter voll und ganz freigegeben sind“, so der Anbieter. cm