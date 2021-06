Tour de France: In diesem Jahr  auch Landwirtschaftsreifen von Conti im Spotlight

Am 26. Juni startet die Tour de France in Brest. Es ist die 108. Ausgabe des legendären Radrennens. Mit dabei ist mal wieder der Reifenhersteller Continental. Sechs Teams (Ineos Grenadiers, Bahrain Victorious, Movistar, Groupama-FDJ, Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux sowie Arkea-Samsic) setzen auf Zweiradreifen des Herstellers und die offiziellen Tour-Fahrzeuge rollen auf dem PremiumContact 6. Erstmals werden in diesem Jahr auch Landwirtschaftsreifen des Herstellers zu sehen sein, und zwar unter dem Motto: La Passion de la Terre“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



