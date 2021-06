Flottenevents sollen im September nachgeholt werden

Nachdem das ursprünglich für vergangenen November in Frankfurt geplante bfp Forum wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben die Veranstalter einen neuen Termin bekanntgegeben. Wie es dazu heißt, soll das Flottenevent nun am 22. und 23. September stattfinden. Aber auch der Veranstaltungsort hat sich geändert: Statt in Frankfurt soll das bfp Forum nun in Hannover stattfinden, wo der Veranstalter, die Schlütersche Verlagsgruppe, auch ihren Sitz hat. 2019 hatte das Event noch am Nürburgring stattgefunden. Unterdessen hat auch die zweite im deutschen Markt relevante Flottenveranstaltung einen neuen Termin bekanntgegeben, nachdem der Termin diesen Juni bekanntlich ebenfalls der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Die Veranstalter von „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf planen ihr Event jetzt für den 15. und 16. September in der Messe Düsseldorf. ab