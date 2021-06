Über 350 Aussteller auf der NUFAM 2021 vertreten

Die NUFAM – Nutzfahrzeugmesse findet wie geplant vom 30. September bis 3. Oktober 2021 auf dem Karlsruher Messegelände statt. Mit den seit 7. Juni 2021 in Kraft getretenen Änderungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg blicke die Messewirtschaft auf eine konkrete Öffnungsperspektive. Diese bilde die Planungsbasis für die diesjährige, siebte Ausgabe der Messe, heißt es von den Veranstaltern.

Über 350 Aussteller aus allen Bereichen würden in den Karlsruher Messehallen und dem angrenzenden Freigelände auf insgesamt 70.000 Quadratmetern ihre aktuellen Transportlösungen präsentieren. Zudem fokussiere die Nutzfahrzeugmesse mit diversen praxisorientierten Formaten – von Vortragsreihen über Diskussionsrunden bis hin zu New Mobility Rundgängen – die neuesten Entwicklungen rund um die Gütermobilität der Zukunft. Trotz Pandemie verliert die NUFAM nicht an Internationalität: Insbesondere Aussteller aus dem europäischen Ausland, vor allem aus Italien, Frankreich und den Benelux-Ländern würden auf der Messe ihre Innovationen präsentieren. Auf hohe Hygiene- und Schutzmaßnahmen lege das Team der Messe Karlsruhe größten Wert. cs