Anlässlich der Fußball-EM „#läuftrund“-Aktion bei ReifenDirekt

Rund um Großveranstaltungen wie die derzeit laufenden Fußballeuropameisterschaft sind in der Reifenbranche nicht selten Dinge an der Tagesordnung wie Promotionaktionen und/oder Gewinnspiele aus diesem Anlass. So derzeit im Delticom-Endverbrauchershop ReifenDirekt: Dort wird unter dem Namen „#läuftrund“ Reifenkäufern, die Sommer-/Winter-/Ganzjahres-/Motorradreifen, Kompletträder oder Felgen im Wert von mindestens 200 Euro über die Plattform erwerben, ein Gutschein im Wert von elf Euro für den nächsten Einkauf versprochen. Wie es weiter heißt, könne dieser „ganz im Sinne des Team-Spirits“ an Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn weitergegeben werden. Zugestellt wird der bis zum 31. Dezember dieses Jahres gültige Gutschein Teilnehmern an der Aktion demnach dann nach deren Ablauf am 11. Juli per E-Mail. cm