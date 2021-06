Bridgestone trennt sich von Teilen seiner Vorproduktefertigung

Bridgestone will sich wandeln und stellt – so will es der Anfang dieses Jahres veröffentlichte Mid-Term Business Plan (2021-2023) – sämtliche Strukturen in allen Regionen und Geschäftsfeldern auf den Prüfstand. Nun trennt sich der Hersteller von einem Teil seiner Vorproduktefertigung.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN NRZ+-BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login