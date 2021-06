Alutec hat jetzt drei Anwendungen für das Tesla Model 3 im Programm

Alutec bietet für das Tesla Model 3 jetzt drei Anwendungen an. Und zwar die Räder Pearl in der Größe 8,5×19 Zoll in Carbon-grau, Raptr in 8,5×20 Zoll in Racing-schwarz frontpoliert und Racing-schwarz sowie Monstr in der Größe 8,5×19 Zoll in den Farben Polar-silber, Racing-schwarz und Metallic-bronze. Alle drei Räder besitzen eine Einpresstiefe von 40 Millimetern und kommen mit einer ABE zum direkten Durchstarten. cs