Giti Tire geht mit führender Position ins 24-Stunden-Rennen

Wenn am 5. Juni das diesjährige 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in die Einführungsrunde startet, dann ist auch Giti Tire Motorsport wieder mit dabei, und zwar bereits das fünfte Jahr in Folge. Wie der Hersteller dazu schreibt, habe er sogar gleich vier der insgesamt 125 Startplätze belegt, nimmt folglich mit seiner Markenpräsenz beim Rennevent eine führende Position ein. Unter den Teams ist außerdem erneut das Girls-Only-Team. Es ist das erste Mal, dass das vor drei Jahren ins Leben gerufene Team in der leistungsstärkeren SP8-Klasse fährt. Die Erwartungen sind folglich hoch.

