Bridgestone erweitert sein Reifen-Line-up für spezielle Einsatzbedingungen

Bridgestone baut sein Line-up im OTR-Segment weiter aus und hält dabei auch neue Größen und Profile für spezielle Einsatzbedingungen bereit. So ist der als besonders schnittresistent geltende Radialreifen Bridgestone V-Steel D-Lug (VSDL), der im industriellen Recycling speziell auf Radladern eingesetzt wird, ab sofort auch in der Größe 33/65R29 VSDL erhältlich. Diese kann beispielsweise am CAT 982M eingesetzt werden. Das besonders tiefe Profil des VSDL eigne sich ideal für harten, felsigen Untergrund und biete gleichzeitig viel Traktion, Stabilität sowie einen guten Fahrkomfort, heißt es dazu vonseiten des Hersteller. Aber nicht nur das.

Den kompletten Beitrag können Sie in unserer kommenden Juni-Ausgabe im Themenschwerpunkt „Industriereifen“ lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.