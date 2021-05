Feuer im spanischen Werk von Maxion Wheels in Manresa

Im spanischen Werk von Maxion Wheels in Manresa (Barcelona) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Laut spanischen Medien sollen vier Maschinen gebrannt haben. Maxion Wheels spricht von einem Feuer in der Radmontage. Die Flammen wurden gelöscht. Personen sind nicht zu Schaden gekommen, heißt es bei Maxion Wheels. Die Ermittlungen der Brandursache seien aufgenommen worden. Sobald die Auswirkungen des Brandes feststehen, wird der Räderhersteller sie kommunizieren. christine.schoenfeld@reifenpresse.de

