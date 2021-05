Maxion Wheels: Laut lokalen Quellen ist Werk nach Brand außer Betrieb

Im spanischen Werk von Maxion Wheels in Manresa (Barcelona) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Es kursieren Berichte über die Schäden im Werk des Räderherstellers. Während lokale Medien davon ausgehen, dass das Feuer, die Produktion komplett gestoppt hat und der Schaden auch einige Zeit andauern werde, kann Maxion Wheels hierzu noch nicht eine offizielle Stellungnahme abgeben, will das Werk erst besichtigen lassen. Dazu ist das Incident Management Team vor Ort.

