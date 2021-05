Cooper-Übernahme erhält in den USA grünes Licht – Neue Goodyear-Schulden

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC hat jetzt in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass es ihrerseits keine Einsprüche gegen die geplante Übernahme der Cooper Tire & Rubber Co. durch Goodyear gebe. Somit gebe es in den USA, dem Heimatland beider Hersteller, jetzt grünes Licht für die 2,5-Milliarden-Dollar-Übernahme.

