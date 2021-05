CITExpo-Veranstalter verlegen Messe ins kommende Jahr

Die Veranstalter der China International Tire and Wheel Expo, in kurz: CITExpo, wollen die eigentlich für diesen August geplante 18. Messe ins kommende Jahr verlegen und verweisen in dem Zusammenhang auf die andauernde Corona-Pandemie. Ein genauer Termin für die Veranstaltung in Shanghai soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Nichtsdestotrotz haben die Messeveranstalter eine Onlineplattform namens „CITExpo Direct“ gelauncht. Dort sollen sich Besucher mit Ausstellern verbinden können, und zwar ab sofort, heißt es dazu in einer Mitteilung. ab