Übergabe geklärt: Jungunternehmer übernehmen Premio Deizisau

Von der Pike auf bei Premio Deizisau gelernt, übernehmen Ali Lumia und Sven Blessing die Meisterwerkstatt in der Esslinger Str. 20 in dem Ort bei Esslingen am Neckar in Baden-Württemberg. Mit ihren zwei Kfz-Betrieben im nahen Leutenbach führen die Jungunternehmer zusammen mit Uwe Blessing damit nun drei Niederlassungen. Komplettiert werde das Geschäftsführertrio von dem stellvertretenden Niederlassungsleiter Niclas Bingel und „einer kompetenten Mannschaft aus erfahrenen Autoprofis“, wie es dazu vonseiten Premio Reifen + Autoservice heißt. Neben einem umfassenden Reifenservice gehörten Achsvermessung, herstellergerechte Inspektionen, Bremsenservice, Fahrwerks- und Stoßdämpferservice, Reparaturen, Klimaservice sowie Hauptuntersuchungen nach § 29 StVZO zum Service der Blessing Automobile GmbH. Lumia und Blessing sind zudem Fachmänner in Sachen Lkw-Reifen und halten den neuen Standort in Deizisau mit der eigenen Durchfahrtshalle und zwei Pannenservice- und Reifenmontagemobilen für Lkw für eine „Traumniederlassung im Lkw-Reifenbereich“.

