Saitow AG will sich Geschäftsfeld des „Fulfillment Service“ erschließen

Die Saitow AG hat einen neuen Geschäftsbereich gestartet. Wie es dazu in einer Mitteilung des E-Commerce-Unternehmens aus Kaiserslautern heißt, biete die Anfang dieses Jahres gegründete Alzura Trade GmbH einen sogenannten „E-Commerce Fulfillment Service“ an. Hersteller und Händler erhielten darüber die Möglichkeit, Ware durch Alzura Trade zu lagern, online zum Kauf anzubieten, den Versand zu koordinieren sowie mögliche Retouren abzuwickeln. Außerdem gibt es einen Baustein „Pricing“. Das Serviceangebot, das als Konzept „Fulfillment with Alzura“ (FWA) im Markt bekannt gemacht werden soll, sei gegen Gebühr erhältlich, heißt es dazu weiter.

