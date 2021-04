Frank Titz übernimmt Verantwortung für Goodyears EMEA-Lkw-Erstausrüstung

Frank Titz ist mit Wirkung zum 1. April 2021 zum Managing Director OE Truck EMEA ernannt worden. Titz kam 1997 als Manager Sales & Marketing Truck Tires für Deutschland zu Goodyear. Im Laufe seiner Karriere übernahm er verschiedene internationale Vertriebs- und General-Management-Funktionen innerhalb des Unternehmens und „bringt eine reiche Erfahrung im Consumer- und Commercial-Geschäft, einschließlich OE, mit“, heißt es dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG. In den Jahren ab 2015 trug Frank Titz in der Goodyear-Russia-Organisation als General Director Verantwortung. Frank Titz ist der ältere Bruder von Jürgen Titz, dem langjährigen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH mit Sitz in Hanau. ab