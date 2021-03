4Fleet Group integriert Autoservices in ihr Flottenangebot – Erste Vereinbarungen

Seit dem vergangenen Herbst bietet die 4Fleet Group ihren Kunden als erweitertes Angebot neben dem Reifenmanagement auch alle gängigen Autoservicedienstleistungen bis hin zur Inspektion nach Herstellervorgaben an. Möglich macht dies das neue Auftrags- und Abrechnungstool FOS Car Service, das in die Warewirtschaft der angeschlossenen Kfz-Meisterbetriebe der GD Handelssysteme und die Kundenprozesse voll integriert wurde; erste Vereinbarungen mit zwei namhaften Leasinggesellschaften in Deutschland seien bereits geschlossen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login