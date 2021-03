Giti Tire liefert zweite Größe seines „AA“-gelabelten Giti Synergy H2 ans VW-Band

Giti Tire erweitert seine OE-Präsenz bei Volkswagen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, liefere der Hersteller jetzt auch seinen Giti Synergy H2 in der Größe 205/60 R16 96H XL für den VW Caddy 5, eines der in Europa am meisten verkauften Nutzfahrzeuge. Der Giti Synergy H2 ist Gitis erster „AA“-gelabelter Pkw-Reifen. Im vergangenen Winter hatte Giti Tire Deutschland mitgeteilt, den Reifen in der Größe 215/55 R17 98H XL ans Volkswagen-Band zu liefern. „Im Fokus des Reifens stehen Sicherheit, Komfort und geringer Geräuschpegel sowie ein angenehmes Fahrgefühl und Nachhaltigkeit“, so der Hersteller. Martin Wells, Director OEM Europe bei Giti Tire, sagte dazu: „Unser ausgezeichnetes Verhältnis zu Volkswagen Nutzfahrzeuge wird immer stärker, wie die Erstausrüstungen des VW Caddy 5 und des VW Crafters zeigen.“ Der VW Crafter wird dabei mit dem Giti Van HD1 in 205/70 R17 C115/113R erstausgerüstet. ab