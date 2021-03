Linglong nimmt mit vier neuen Reifen der Master-Serie Europa in den Fokus

Shandong Linglong investiert nicht nur 870 Millionen Euro in eine neue Pkw-, Lkw- und OTR-Reifenfabrik für Europa, die derzeit in Serbien entsteht. Der chinesische Reifenhersteller investiert parallel dazu auch in die weitere Modernisierung seines Produktsortiments. Linglong hat jetzt gleich vier neue Reifen seiner Master-Serie präsentiert, die allesamt speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden hin entwickelt worden seien: drei Sommer- und ein Winterreifen. Die Einführung der neuen Produkte ist sukzessive für dieses Jahr geplant, heißt es dazu vonseiten des Herstellers.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login