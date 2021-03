ADAC Truckservice: Tajana Bozic-Stiplosek übernimmt Kundenservice

Im Zuge einer Prozessoffensive hat der ADAC Truckservice zwei zentrale Leitungspositionen neu besetzt. Wie es dazu in einer Mitteilung des Dienstleisters heißt, verantwortet Tajana Bozic-Stiplosek (44) seit März das Kundenmanagement, das am Standort Laichingen (Baden-Württemberg) ansässig ist. In dieser Funktion steuert die ADAC-Truckservice-Prokuristin die operative Leistungserbringung für alle Bestandskunden. Bozic-Stiplosek ist seit 1997 in verschiedenen Funktionen tätig und unter anderem seit 2019 für das Service Center der Pannenhelfer zuständig. Darüber hinaus hat Mandy Reutter (23) die Leitung der Leistungsabrechnung und des Partnermanagements beim ADAC Truckservice übernommen. In dieser Funktion verantwortet die Betriebswirtin (BA) für International Management die Fakturierung sowie die Kommunikation mit dem Werkstattnetz. Letzteres beinhaltet die Steuerung wichtiger Querschnittsfunktionen des ADAC Truckservice wie etwa Vertragsgestaltung, Qualitätssicherung, Innovationsmanagement mit Digitalisierung und Produktentwicklung. ab