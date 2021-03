Hans-Jürgen Drechsler für sein Lebenswerk mit Recircle Award ausgezeichnet

Im Rahmen der ersten Recircle Awards stehen nun die Sieger fest. Wie es dazu in einer Mitteilung von Valebridge Media Services aus Großbritannien heißt, seien immerhin 9.000 Stimmen für die Nominierten in den 18 Preiskategorien eingegangen und von dem Abstimmungskomitee ausgezählt worden. Eine besondere Würdigung erfuhr dabei Vipal Rubber. Das Unternehmen aus Brasilien fuhr die Awards in gleich drei Kategorien ein, und zwar als bester Laufflächengummilieferant, als bester Lieferant von Runderneuerungsmaschinen und Zubehör und für die beste Innovation der Runderneuerungsindustrie. Als bester Reifenrunderneuerer wurde Marangoni ausgezeichnet. Darüber hinaus hat Valebridge Media Services noch zwei „Lifetime-Achievement“-Awards vergeben, von denen Hans-Jürgen Drechsler – ehemaliger Technischer Direktor des internationalen Runderneuerungsverbands BIPAVER und bis vor Kurzem Geschäftsführer des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) – den Lebensleistungs-Award für die Reifenrunderneuerung erhielt. Die entsprechende Auszeichnung für die Reifenrecyclingindustrie erhielt Dr. Valerie Shulman, Generalsekretärin der European Tyre Recycling Association (ETRA). ab