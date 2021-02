Prinx Chengshan baut sein hiesiges Europa-Team weiter aus – Markeneinführung

Prinx Chengshan Tire Europe verstärkt sein Team durch die Verpflichtung von Sybille Schümann-Huth als Marketing- und Kommunikationsverantwortliche. In ihrer Rolle berichtet sie direkt an Thomas Wohlgemuth, Geschäftsführer der in Darmstadt ansässigen GmbH. Neben „der strategischen Markenpositionierung und Weiterentwicklung der bereits bekannten renommierten Marken Austone, Fortune und Chengshan“ liege Schümann-Huths Hauptaufgabe in der europaweiten Einführung der neuen Marke Prinx sowie dem Ausbau und der Leitung des gesamten Prinx-Chengshan-Marketings in Europa.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login