Pneuhage mit neuer Kampagne bei virtueller Azubi-Messe

raditionell nimmt die Pneuhage Gruppe jedes Jahr an der Karlsruher Ausbildungsmesse „Einstieg Beruf“ teil. Dieses Mal findet sie vom 31. Januar bis 14. Februar erstmals rein digital statt. Mit der neuen Kampagne „Komm in die Gäng(e)“ soll nicht nur der virtuelle Pneuhage-Messestand für besondere Aufmerksamkeit sorgen. Auch diverse Infobroschüren zu den kaufmännischen und gewerblichen Berufsbildern nehmen das Thema auf. Die neuen Flyer können von den Messebesuchern bequem heruntergeladen werden.

Am 5./6. Februar bestand zusätzlich zum virtuellen Messerundgang die Möglichkeit zu Live-Chats und Videotelefonaten. Christiane Etscheid, Leiterin Aus- und Weiterbildung: „Die virtuelle Messe ist eine gute Möglichkeit, auch in Zeiten von Corona und Kontakteinschränkungen jungen Menschen die vielfältigen Perspektiven in der Pneuhage-Gruppe während und nach der Ausbildung aufzuzeigen.“

Ende 2020 befanden sich über 260 Jugendliche in der Unternehmensgruppe in Ausbildung. Nach ihrem Abschluss gingen vergangenes Jahr zwischen 76 und 80 Prozent ihren Berufsweg bei Pneuhage, Interpneu, First Stop oder Reifen Ehrhardt weiter. Auch 2021 sollen wieder über 100 Ausbildungsplätze deutschlandweit zur Verfügung stehen. cs

Der virtuelle Messestand der Pneuhage Gruppe bei der Ausbildungsmesse in Karlsruhe: https://einstiegberuf.expo-ip.com/stand/1158