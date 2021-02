Peter Dumbreck wird Markenbotschafter und Berater von Falken Motorsports

Eine der am längsten andauernden Fahrer-Team-Partnerschaften wird 2021 eine neue Richtung einschlagen. Peter Dumbreck wechselt von der Fahrer- in die Markenbotschafter- und Beraterrolle bei Falken Motorsports. Dumbreck ist seit 2006 ein wichtiger Teil des Fahreraufgebots der Reifenmarke und hat sowohl bei der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) als auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring große Erfolge erzielt, darunter den ersten Podiumsplatz des Teams beim Langstreckenklassiker 2015. „Seine Mischung aus Schnelligkeit, Beständigkeit und materialschonendem Fahrstil war all die Jahre ein entscheidender Faktor, um Fahrzeuge wie den Nissan Fairlady Z33, BMW M6 und Porsche 911 ins Ziel zu bringen und Falken als Publikumsliebling fest zu etablieren“, heißt es dazu vonseiten des Reifenherstellers.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



