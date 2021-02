LKQ mit neuem Lager in den Niederlanden

LKQ Fource hat jüngst ein 50.000 Quadratmeter großes Lager in Berkel en Rodenrijs in den Niederlanden übernommen. Das Lager solle eine wichtige Rolle im europäischen Logistiknetzwerk von LKQ Europe spielen und werde die Aktivitäten von bisher vier verschiedenen Logistikstandorten des Unternehmens vereinen. Über 130.000 Artikel könnten eingelagert werden, 56 Laderampen seien verfügbar. Insgesamt seien über 100 Millionen Euro in zwei Logistikzentren in Großbritannien und den Niederlanden investiert worden. cs