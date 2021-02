BMW M2 Cup startet auf Goodyear in die Premierensaison

BMW will ab der kommenden Motorsportsaison mit dem BMW M2 Cup neue Maßstäbe in der Nachwuchsförderung setzen. Der neue Kundensport-Cup werde im Rahmen der DTM ausgetragen und sei als Plattform für Aufsteiger etwa aus dem Kartsport angelegt. Ausgetragen wird er auf dem neuen Einstiegsmodell des BMW M Motorsport-Portfolios. Goodyear stattet die Serie mit Rennreifen in der Dimension 265/660 R18 aus.

