Auf Anfang Oktober verschoben: Neuer Termin für die Latin Tyre Expo

War die zusammen mit der Latin Auto Parts Expo in Panama City ausgerichtete Latin Tyre Expo bedingt durch Corona ohnehin schon vom davor noch für November 2020 geplanten Termin auf Mitte Juli dieses Jahres verschoben worden, wird sie nun noch ein wenig später stattfinden. Da die Latin Expo Group als Ausrichter beider Ausstellungen eigenen Worten zufolge der Gesundheit und Sicherheit der Aussteller und Messebesucher oberste Priorität einräumt, habe man sich angesicht der COVID-19-Pandemie für eine weitere Verschiebung entschieden. Als neuer Termin für die Latin Tyre Expo und die Latin Auto Parts Expo wird nun der 6. bis 8. Oktober 2021 genannt. Veranstaltungsort bleibt das Panama Convention Center, das mehr als 58.000 Quadratmeter an Ausstellungsfläche bieten und über 25.000 Besucher aufnehmen können soll. Bei den Messen in zurückliegenden Jahren sind laut dem Veranstalter jeweils mehr als 300 Aussteller bei den Events dabei gewesen. cm